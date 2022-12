Αλλαγές ετοιμάζει η FIFA για την τελική ευθεία του Μουντιάλ, καθώς παρουσίασε μια νέα εντυπωσιακή μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στα τέσσερα εναπομείναντα ματς του τουρνουά.

Η «Αλ Ρίχλα» έκανε το καθήκον, υπηρέτησε πιστά το Παγκόσμιο Κύπελλο σε 60 συνολικά αγώνες, αλλά πλέον κάνει στην... άκρη για να παραχωρήσει τη θέση της στη νέα εντυπωσιακή «Αλ Χιλμ».

Όπως ανακοινώθηκε από τη FIFA, το Μουντιάλ αλλάζει μπάλα για τα τέσσερα τελευταία ματς, καθώς η εντυπωσιακή «Αλ Χιλμ» παίρνει πλέον θέσεις μάχης για να δώσει μια νότα φρεσκάδας στη διοργάνωση.

Με ονομασία «το όνειρο» η νέα μπάλα διαθέτει ειδικούς αισθητήρες πολύ πιο ευαίσθητους στο ημιαυτόματο οφσάιντ, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και να βελτιωθεί η ακρίβεια στις αποφάσεις των διαιτητών.

«Η μπάλα προσφέρει την τελευταία εξέλιξη στο σχεδιασμό και την ίδια τεχνολογία της Adidas που ανήκει ήδη στην Al Rihla και η οποία κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει βοηθήσει πολύ τους διαιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και σωστά» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση της FIFA.

