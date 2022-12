Στο 54ο λεπτό του προημιτελικού της Αγγλίας με τη Γαλλία ο Τσουαμενί ανέτρεψε τον Σακά μέσα στην περιοχή, ο Κέιν εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, ισοφάρισε σε 1-1 και «έπιασε» τον Γουέιν Ρούνεϊ στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ των Λιονταριών με 53 γκολ.

Ο Τσουαμενί άνοιξε το σκορ για την Γαλλία στον προημιτελικό με την Αγγλία με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής, όμως ευθύνεται στην ισοφάριση των Βρετανών. Στο 54' ο διεθνής χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης ανέτρεψε στην περιοχή με άτσαλο μαρκάρισμα τον Σακά μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής Σαμπάιο έδωσε το πέναλτι χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Ουγκό Γιορίς, για το 1-1. Ο αρχηγός των Λιονταριών έπιασε τον Γουέιν Ρούνει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Αγγλίας με 53 γκολ.

Harry Kane was the first player to celebrate with Wayne Rooney when he became England’s top scorer, now he’s equaled him on 53 goals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/49h5G8HSQE