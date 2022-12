Οπαδός πέταξε νερό στον Κριστιάνο Ρονάλντο τη στιγμή που κατευθυνόταν προς τον πάγκο, με συνέπεια να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους ασφαλείας.

Στο «στόχαστρο» ενός οργισμένου οπαδού στις εξέδρες μπήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Τη στιγμή που οι παίκτες των Πορτογαλία και Μαρόκου ετοιμάζονταν για την έναρξη του β΄μέρους, ένας θεατής προσπάθησε να ρίξει νερό στον πρώην αστέρα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης ενώ κατευθυνόταν προς τον πορτογαλικό πάγκο. Αμέσως οι άνθρωποι της ασφαλείας εντόπισαν τον δράστη και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Angry fan escorted out for throwing water on Ronaldo. Not difficult to show some respect. Good result. pic.twitter.com/HHVLv051Y4