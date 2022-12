Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται υπό πίεση και δεν θέλησε να μιλήσει για το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας, αναφέροντας απλώς ότι τις επόμενες μέρες θα έχει μία συζήτηση με τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας.

Το Μαρόκο έφτασε σε μία ακόμα έπληξη στο φετινό Μουντιάλ και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που βρίσκεται στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την θριαμβευτική του νίκη με 1-0 επί της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πιθανότατα αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, αφού τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο ίδιος ο 68χρονος προπονητής δεν θέλησε να πει περισσότερα για το μέλλον του στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό, και αρκέστηκε στο να σχολιάσει πως θα κάτσει στο τραπέζι με τον Φερνάντο Γκόμες -πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας- όπως πάντα για να πάρουν την καλύτερη απόφαση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. 🚨🇵🇹 #Qatar2022



Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL