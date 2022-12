Ο Λουίς Φαν Χάαλ, όπως αναμενόταν, δεν είναι πλέον προπονητής της Ολλανδίας και αντικαταστάτης του είναι ο Ρόναλντ Κούμαν.

Παρελθόν από την Ολλανδία αποτελεί ο Λουίς Φαν Χάαλ. Ο προημιτελικός με την Αργεντινή, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν το τελευταίο ματς του 71χρονου προπονητή, ο οποίος ήταν αναμενόμενο πως θα αποχωρούσε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ.

Αντικαταστάτης του πολύπειρου τεχνικού θα είναι ο Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος είχε συμφωνήσει με την Ομοσπονδία της Ολλανδίας από τον περασμένο Απρίλιο και πλέον αναλαμβάνει μετά τον αποκλεισμό των Ολλανδών.

Louis van Gaal leaves Dutch national team as already planned before the World Cup. 🚨🇳🇱 #Qatar2022



Ronald Koeman signed the contract as new head coach in April — he’s already in charge as new Netherlands manager. His return was already official. 🟠🤝🏻 pic.twitter.com/4AN2tDxwsu