Με το μήνυμα «Vitaly the GOAT» γραμμένο στο στήθος του, ο πρώην σύντροφος της Κίνσι Βολάνσκι που είχε εισβάλει στον τελικό Champions League το 2019 εισέβαλε επίσης ημίγυμνος στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του Αργεντινή-Ολλανδία.

Το Αργεντινή-Ολλανδία τα είχε όλα, ακόμα και εισβολή οπαδού στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν ήταν όποιος κι όποιος οπαδός, αλλά ο συνήθης ύποπτος σε παρόμοια περιστατικά, Βιτάλι, τον οποίο οι περισσότεροι θα γνωρίζουν μέσω της συντρόφου του, η οποία είχε κλέψει την παράσταση στον τελικό του Champions League το 2019 ανάμεσα σε Τότεναμ και Λίβερπουλ.

Η Κίνσεϊ Βολάνσκι, τότε σύντροφος του Ρώσου Νταν Μπιλζέριαν, Βιτάλι Ζντοροβέτσκι, είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο του «Metropolitano» ημίγυμνη επιδεικνύοντας το μήνυμα «Vitaly Uncensored», που είναι το όνομα της ιστοσελίδας πορνογραφικού περιεχομένου που διατηρεί.

Πλέον, τριάμισι χρόνια αργότερα και τρία συγκεκριμένα από τον χωρισμό τους, χωρίς την απαραίτητη «συνεργό» πια ο Βιτάλι εισέβαλε ο ίδιος στο «Lusail Stadium» του Κατάρ κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των υπαλλήλων ασφαλείας.

Ο Βιτάλι ακολούθησε στα χνάρια της Κίνσεϊ, εμφανίστηκε επίσης ημίγυμνος και με το μήνυμα «Vitaly the GOAT» γραμμένο στο στήθος του. Οι προσπάθειές του να προωθήσει το site του, όμως, έπεσαν στο κενό αφού η εισβολή του δεν καταγράφηκε από την τηλεοπτική μετάδοση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος influencer και YouTuber εισβάλλει σε αγώνα Μουντιάλ, καθώς το είχε κάνει και το 2014 και μάλιστα, στον τελικό μεταξύ Αργεντινής και Γερμανίας.

