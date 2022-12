Οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου πέτυχαν μία ιστορική πρόκριση το βράδυ της Τρίτης (06/12) φτάνοντας στους «8» του Μουντιάλ και στους πανηγυρισμούς δεν ξέχασαν τον άτυχο Αμπντελχάκ Νούρι.

Οι Μαροκινοί κατόρθωσαν να αποκλείσουν την Ισπανία στην διαδικασία των πέναλτι χάρη στο δοκάρι του Σαράμπια και τις δύο αποκρούσεις του Μπόνο ξεσπώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς μετά την λήξη του αγώνα, αφού έγινε η τέταρτη χώρα από την αφρική που προκρίνεται στους «8» του Μουντιάλ και έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη που θα φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρά την μεγάλη χαρά τους, οι παίκτες του Μαρόκο δεν ξέχασαν τον Αμπντελάκ Νούρι. Ο νεαρός παίκτης είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή το καλοκαίρι του 2017 σε φιλικό αγώνα και είχε παραμείνει σε κώμα μέχρι την άνοιξη του 2020 έχοντας υποστεί μόνικη εγκεφαλική βλάβη και μερική παράλυση. Μετά τους πανηγυρισμούς μαζεύτηκαν όλοι μαζί και κράτησαν τη φανέλα του βγάζοντας μία αναμνηστική φωτογραφία.

Meanwhile at the #WorldCup 🫶 pic.twitter.com/TpG98rHo44