Η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «UOLEsporte» έλυσε την απορία πολλών τηλεθεατών σχετικά με το τι ήταν αυτό που άπλωσε ο Νεϊμάρ πάνω στην φανέλα του προτού βγει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο σούπερσταρ της εθνικής Βραζιλίας καθώς περίμενε στο τούνελ για να βγει με την υπόλοιπη ομάδα στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Νότια Κορέα, πήρε μία αλειφή που του έφερε ένας από τους ανθρώπους του σταφ της «Σελεσάο» και την άπλωσε στο στήθος του, αλλά πάνω από την φανέλα, και στην μύτη του προκαλώντας την απορία όλων όσοι παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σκηνικό. Το ίδιο έκανε λίγο αργότερα και ο συμπαίκτης του, Ραφίνια.

Γιατί όμως οι δύο παίκτες προέβησαν στην συγκεκριμένη ενέργεια;

Ο Νεϊμάρ δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει αυτό (το είχε κάνει και σε αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας). Πρόκειται για μία αλειφή που έχει σκοπό να ανακουφίζει από την ρινική συμφόρηση κι έτσι να διευκολύνει την αναπνοή του ποδοσφαιριστή. Η καλύτερη αναπνοή βοηθάει τον αθλητή να επανακάμπτει γρηγορότερα από την σωματική κόπωση που υφίσταται.

Ο γυμναστής της εθνικής Βραζιλίας, Ζε Μάριο Καμπέιζ σημείωσε το 2018: «Το να αναπνέεις καλύτερα, βοηθάει την διαδικασία ανάρρωσης. Όσο καλύτερα οξυγωνώνεσαι, τότε γρηγορότερα ανακάμπτεις. Η πολύ χαμηλή ή η πολύ υψηλή υγρασία είναι επιβλαβής. Ο αθλητής κουράζεται περισσότερο, χρειάζεται περισσότερο για να ανακάμψει».

