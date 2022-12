Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία με τον πρεσβευτή του Μουντιάλ και άλλοτε ηγέτη των Kangaroos, Τιμ Κέιχιλ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ.

Μετά από έρευνες όπως εκείνης της «Guardian» που αποκάλυψαν πάνω από 6.500 νεκρούς εργάτες στα κατασκευαστικά και οργανωτικά έργα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πολλές ομάδες θέλησαν να τοποθετηθούν και να καταδικάσουν το θέμα.

Ανάμεσα σε αυτές και η εθνική ομάδα της Αυστραλίας, η οποία λίγες εβδομάδες πριν από τη σέντρα στο Μουντιάλ του Κατάρ ανάρτησε ένα βίντεο όπου στεκόταν κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια συνθήκη που έχουν βιώσει στο... πετσί τους όσοι άνθρωποι συμμετείχαν στα κατασκευαστικά έργα.

Όταν πάντως ζητήθηκε από τον Τιμ Κέιχιλ να σχολιάσει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία των Kangaroos και κατ΄επέκταση τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ, ο άλλοτε παίκτης της Έβερτον αρνήθηκε να σχολιάσει, προκαλώντας κύμα κριτικής πίσω στην πατρίδα του.

Before the World Cup began, I managed to secure a brief interview with @Tim_Cahill . He happily answered my first two questions. This is what happened when I asked Australia's Head of Delegation if he supported the Socceroos' human rights video. pic.twitter.com/MSkad5IJAO