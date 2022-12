Οι αστυνομικές Αρχές του Σάρεϊ ενημέρωσαν πως μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του Στέρλινγκ η οικογένειά του είναι ασφαλής και πως όσα κλάπηκαν έχουν πλέον εντοπιστεί.

Η Αγγλία πήρε τη μεγάλη πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ νικώντας με 3-1 τη Σενεγάλη, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ όμως να μην βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, για προσωπικούς λόγους. Αυτό γιατί, το βράδυ του Σαββάτου (3/12) διαρρήκτες εισέβαλλαν στο σπίτι του στο Λονδίνο κι εκείνος χρειάστηκε εσπευσμένα να «πετάξει» για Λονδίνο.

Οι αστυνομικές αρχές του Σάρεϊ πάντως, εξέδωσαν τη Δευτέρα (5/12) ανακοίνωση μέσω της οποίας έγινε γνωστό πως η οικογένεια του επιθετικού της Τσέλσι είναι ασφαλής και πως τα κλοπιμαία, διάφορα κοσμήματα και ρολόγια, εν τέλει εντοπίστηκαν.

