Ο 11χρονος Χούλιαν Άλβαρες είχε δηλώσει on-camera τα τρία του όνειρα στο ποδόσφαιρο. Στο φετινό Μουντιάλ, μπορεί να πει πια πως τα εκπλήρωσε όλα, πριν κλείσει τα 23 του χρόνια.

Είναι ένα από τα πρόσωπα που ξεκλείδωσαν την Αργεντινή και προσέφεραν την ουσία που έψαχνε ο Λιονέλ Μέσι στους συμπαραστάτες του. Μαζί με τον Έντσο Φερνάντες, ο Χούλιαν Άλβαρες έδωσε νέα πνοή και δύο γκολ στην Αλμπισελέστε, συμβάλλοντας καταλυτικά στην πρόκρισή της ως τους «8».

Ο 22χρονος φορ της Μάντσεστερ Σίτι δεδομένα ζει το όνειρό του. Ή μάλλον, τα όνειρά του. Έτσι όπως τα είχε αποτυπώσει με λέξεις στην κάμερα, στην πρώτη του συνέντευξη ως πιτσιρίκι 11 χρονών τότε με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ.

Το ρομαντικό βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, θυμίζοντας το αντίστοιχο ασπρόμαυρο με τον Μαραντόνα, ή στα μέρη μας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι η απόδειξη πως ο Άλβαρες πέτυχε όλα όσα ευχόταν στα πρώτα του βήματα, πριν καν κλείσει τα 23 του χρόνια. Συγκεκριμένα, η στιχομυθία εξελίχθηκε ως εξής:

«-Αν έπρεπε να διαλέξεις, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου στο ποδόσφαιρο;

- Να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο

- Ποιον θα επέλεγες ως το ποδοσφαιρικό σου είδωλο;

- Τον Μέσι.

- Και ποια ομάδα υποστηρίζεις;

- Τη Ρίβερ Πλέιτ».

Julian Alvarez was 11 years old when he was interviewed. He played on the team from his town, Calchin.



What was his dream? Who was his idol? What club is he a fan of?



Amazing. Keep dreaming boy. 😍



