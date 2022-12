Η Γαλλία με τη νίκη της με 3-1 απέναντι στην Πολωνία «πέταξε» για τα προημιτελικά του Μουντιάλ και οι παίκτες της έστησαν πάρτι στα αποδυτήρια για να πανηγυρίσουν την πρόκρισή τους.

Ακόμα και για μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη όπως η Γαλλία η πρόκριση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Οι παίκτες της έκαναν το καθήκον τους, νίκησαν με 3-1 την Πολωνία και στη συνέχεια πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία τους στα αποδυτήρια του «Αλ Μπαϊτ».

The vibes in the French camp are currently immaculate - here are the post-game dressing room celebrations after today’s win vs Poland. pic.twitter.com/48ODWiilta