Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έμεινε εκτός από την αποστολή της Αγγλίας για το ματς με τη Σενεγάλη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ για οικογενειακούς λόγους. Στον πάγκο για τους πρωταθλητές Αφρικής ο Παπέ Αμπού Σισέ του Ολυμπιακού.

Χωρίς τον Ραχίμ Στέρλινγκ θα αγωνιστεί η Αγγλία στο ματς με τη Σενεγάλη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βρετανών ο 27χρονος διεθνής εξτρέμ της Τσέλσι έμεινε εκτός αποστολής για οικογενειακούς λόγους.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE