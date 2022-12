Ένα σύντομο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media που δείχνει τον διεθνή Αυστραλό, Κάμερον Ντέβλιν, να ανταλλάσσει φανέλες με τον αρχηγό της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι, μετά το τέλος του αγώνα για τους «16» του Μουντιάλ.

Τον 24χρονο μέσο της Hearts, Κάμερον Ντέβλιν, θα ζηλέψει κάθε παίκτης και οπαδός στον πλανήτη, αφού εκείνος ήταν ο τυχερός που πήρε στα χέρια του τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι από το κρίσιμο παιχνίδι Αργεντινής - Αυστραλίας (2-1) για την πρόκριση στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντέβλιν δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση του Κατάρ, παρέμεινε σε όλα τα ματς των ομίλων στον πάγκο της Αυστραλίας, αλλά αυτή η περιπέτεια των Socceroos στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου θα μείνει αξέχαστη για τον 24χρονο άσο καθώς θα έχει στην κατοχή του τη φανέλα του «pulga» από το πέμπτο και τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στα πλάνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναδημοσιεύσει και ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας του στο twitter, ο Ντέβλιν φαίνεται να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την απίθανη ευκαιρία που του δόθηκε. Να ανταλλάξει φανέλες με τον επτά φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας. Στο βίντεο το ζευγάρι αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον πριν ανταλλάξουν φανέλες. Περιτριγυρισμένος από μέσα ενημέρωσης αφού πήρε το βραβείο του παίκτη του αγώνα, ο Μέσι βρήκε τον χρόνο να χαιρετήσει τον Ντέβλιν, στον οποίο προφανώς είχε υποσχεθεί τη φανέλα του, κρίνοντας από τη λεζάντα του κλιπ που δημοσίευσε η Hearts.

He promised him his shirt, and he got it 🤝



Nice of Cammy to accept Messi’s shirt in return as well. pic.twitter.com/NhHiPcVFQi