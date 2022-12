Ευχάριστα νέα για την εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ να τίθεται στη διάθεση του προπονητή του για την αναμέτρηση με τη Νότια Κόρεα για τους «16» του Μουντιάλ.

Ο Νεϊμάρ θα ενισχύσει τις προσπάθειες της εθνικής Βραζιλίας στην αυριανή (5/12) αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, όπως δήλωσε σήμερα ο τεχνικός της «σελεσάο», Τίτε.

Ο αρχηγός της «σελεσάο» Τιάγκο Σίλβα ρωτήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αν θα αγωνιστεί ο Νεϊμάρ και τότε ο Τίτε πήρε το μικρόφωνο και είπε «ναι».

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έδινε «μάχη με το χρόνο» για να προλάβει τη «νοκ άουτ» αναμέτρηση στην Ντόχα, καθώς θυμίζουμε είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο -διάστρεμμα- στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων κόντρα στην Σερβία.

Brazil confirm that Neymar is available to play against South Korea on Monday 🇧🇷 pic.twitter.com/qEayV8JSPx