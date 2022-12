Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αυστραλία, παίκτες των «socceroos» περίμεναν τον Λιονέλ Μέσι για μια φωτογραφία.

Η Αργεντινή πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων κόντρα στην Αυστραλία το βράδυ του Σαββάτου (3/12) αλλά οι «socceroos» μείωσαν και έβαλαν δύσκολα στην παρέα του Μέσι στα τελευταία λεπτά του μεταξύ τους αγώνα (2-1).

Τελικά το σφύριγμα της λήξης βρήκε την «αλμπισελέστε» με το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης και τους υποστηρικτές της σε κάθε σημείο της γης να πανηγυρίζουν αγκαλιά.

Ήρωας και MVP της αναμέτρησης ήταν ο αρχηγός των Αργεντινών, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στο 1.000 ματς της καριέρας του βρήκε δίχτυα και ξεπέρασε τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα στον πίνακα των σκόρερ της ομάδας.

Ο pulga είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκαλεί τον θαυμασμό σε μικρούς και μεγάλους. Μάλιστα ακόμα και οι παίκτες της Αυστραλίας, τον περίμεναν μετά το τέλος του αγώνα για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Australian players were fanboying over Messi after the match 😂 pic.twitter.com/uFIWWLt4m1