Γκαράνγκ Κουόλ: Το «καγκουρό» που νίκησε την προσφυγιά, έγραψε ιστορία και παραλίγο να... παγώσει τον Μέσι (vids)

Έζησε τον πόνο της προσφυγιάς από νεαρή ηλικία και μέχρι να εγκατασταθεί στην Αυστραλία δεν ήξερε τι μέρα του ξημερώνει. Ο Γκαράνγκ Κουόλ έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ μετά τον Πελέ (18 ετών και 59 ημερών) και το Gazzetta κάνει μία αναδρομή στην απίστευτη ιστορία του.

Την ίδια στιγμή που το ποδόσφαιρο ζει... δύσκολες ώρες λόγω της κατάστασης του Πελέ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ, το όνομα του Βραζιλιάνου αστέρα επανέρχεται. Ο λόγος ακούει στο όνομα του Γκαράνγκ Κουόλ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ μετά τον παλαίμαχο επιθετικό της Βραζιλίας, το 1958.

Ο υπερταλαντούχος εξτρέμ αγωνίστηκε κόντρα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και σε ηλικία 18 ετών και 79 ημερών κατάφερε να γράψει ιστορία στον θεσμό. Ωστόσο, αυτό το κατόρθωμα είναι η κορυφή ενός... παγόβουνου για τα όσα έζησαν και είδαν τα μάτια του σε αυτό το σύντομο διάστημα της ζωής.

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο την ζωή του και σας επαληθεύει τους λόγους που ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, μπορεί να νιώθει ευλογημένος που βρέθηκε στα γήπεδα του Κατάρ.

18 - Aged 18 years and 79 days, Garang Kuol is the youngest player to play in the knockout stages of the World Cup since Pelé in 1958 (17 years, 249 days). Double-take. pic.twitter.com/ZCCPopK0UR