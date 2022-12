Ένας πόλεμος, μια έντονη αντιπαλότητα ετών, δύο παίκτες που νιώθουν πως παίρνουν την προσωπική τους εκδίκηση και το πολιτικό φόντο των ματς ανάμεσα σε Σερβία και Ελβετία.

Μόλις πριν μερικές ημέρες και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις που συχνά έδειχναν έτοιμες να καταρρεύσουν, Σερβία και Κόσοβο ήρθαν σε συμφωνία για τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας, τις οποίες η Πρίστινα είχε απαγορεύσει.

Ακόμα και κάτι φαινομενικά τόσο απλό όσο η κυκλοφορία αυτοκινήτων με πινακίδες της Σερβίας στους δρόμους της πρωτεύουσας του Κοσσυφοπεδίου ήταν αρκετό να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες προστριβές στις τεταμένες σχέσεις δύο εθνών, δύο λαών. Σχέσεις που συχνά, λόγω των έντονων συναισθημάτων που δημιουργεί το ποδόσφαιρο, στο χορτάρι παίρνουν ακόμα πιο ακραία μορφή.

Ο Σερντάν Σακίρι άνοιξε το σκορ στη νίκη της Ελβετίας επί της Σερβίας. Ο 31χρονος αυτή τη φορά επέλεξε να πανηγυρίσει δείχνοντας το όνομα στη φανέλα του. Πριν τέσσερα χρόνια πάντως, στην τελευταία συνάντηση των δύο σε Μουντιάλ αποφάσισε να «σχεδιάσει» χαρακτηριστικά με τα χέρια του τον αετό της Αλβανικής σημαίας, ρίχνοντας… λάδι στη φωτιά μιας κόντρας που κρατά χρόνια.

Το ίδιο είχε κάνει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και ο Γκρανίτ Τσάκα, πανηγυρίζοντας το δικό του τέρμα, ενώ τα προσβλητικά συνθήματα της βαλκανικής κερκίδας γέμισαν το γήπεδο. Σε ακόμα ένα Σερβία - Ελβετία οι δύο παίκτες με ρίζες από το Κόσοβο υπήρξαν πρωταγωνιστές για όσα έκαναν εντός αλλά και… εκτός παιχνιδιού.

Ο αρχηγός της ομάδας του Γιακίν λίγες μέρες πριν τον αγώνα είχε δηλώσει πως: «Είμαστε η Ελβετία, είναι η Σερβία. Μέχρι εκεί. Τόσο εμείς, όσο κι αυτοί, είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο». Το παιχνίδι όμως, δεν μπορεί να δραπετεύσει, όταν για φόντο έχει ένα τέτοιο πολιτικό ναρκοπέδιο.

Η ατμόσφαιρα γύρω από αυτό το ματς μάλιστα, έγινε ακόμα πιο βαριά όταν το φως της δημοσιότητας είδε η εικόνα της σημαίας με τον αλυτρωτικό χάρτη της Σερβίας κρεμασμένης στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο χάρτης αυτός εμφανίζει την επαρχία του Κοσόβου ως κομμάτι της σερβικής επικράτειας ενώ πάνω του έφερε την ατάκα «δεν παραδινόμαστε».

«Εικόνες ντροπής από τα αποδυτήρια της Σερβίας που προάγουν ξενοφοβικά και γεννοκτονικά μηνύματα εναντίον του Κοσόβου» έγραψε μεταξύ άλλων ως απάντηση ο Κοσοβάρος Υπουργός Αθλητισμού στον λογαριασμό του στο Twitter.

