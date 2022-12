Ο Βόιτσεχ Σέζνι έχει έναν ακόμη λόγο για να καμαρώνει σ' αυτό το Μουντιάλ πέραν από την πρόκριση της Πολωνίας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια της ομάδας του στον όμιλο του Μουντιάλ. Αυτό βέβαια δεν ήταν δύσκολο να το διακρίνει ο οποιοσδήποτε και με... γυμνό μάτι.

Το δύσκολο είναι να δείξει με κάποιο τρόπο το πόσο μεγάλη ήταν όντως η συνεισφορά του στην επιτυχία αυτής της Πολωνίας με τις αποκρούσεις του κάτω από τα γκολποστ. Λύση σ' αυτό έδωσε η Opta που δημοσίευσε ένα στατιστικό με τους καλύτερους τερματοφύλακες της πρώτης φάσης μέχρι και τη Πέμπτη (αφού μένουν ακόμα αγώνες για να ολοκληρωθεί) με βάση τα xG που άξιζαν οι ευκαιρίες που αντιμετώπισαν, αλλά και το πόσα γκολ δέχθηκαν τελικά.

Ανάμεσα σ' αυτούς ο Βόιτσεχ Σέζνι ήταν εκείνος που προστάτεψε την εστία του με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αφού από τα 6,3 xG με τα οποία είχαν αξιολογηθεί οι ευκαιρίες που δέχθηκε στην εστία του, εκείνος δέχθηκε μόλις δύο τέρματα και άρα τέσσερα λιγότερα απ' ότι αναμενόταν. Μάλιστα, αυτή η επίδοση είναι τόσο εκπληκτική, αφού είναι δύο φορές και πλέον μεγαλύτερη από εκείνη του δεύτερου (!!). Αυτός ήταν ο Μοχάμεντ Αλ-Οβαΐς, τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας, που κατάφερει να δεκτεί δύο γκολ λιγότερα απ' ότι άξιζαν οι τελικές που δέχθηκε.

4.3 - Wojciech Szczesny has prevented the most goals of any goalkeeper at the #FIFAWorldCup this year, based on the quality of shots on target faced (2 conceded from 6.3 xG on target conceded).



+4.3 - Szczesny

+2.0 - Al Owais

+1.9 - Noppert

+1.4 - Gonda

+1.4 - Dahmen



Inspired.