Ο Νούνο Μέντες αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη και δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε για τον Νούνο Μέντες. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ βγήκε αναγκαστικά αλλαγή στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη, καθώς έπεσε εκτός φάσης έπεσε στο έδαφος, έχοντας μυϊκές ενοχλήσεις, άφησε τη θέση του στον Ράφαελ Γκερέιρο, ξέσπασε σε κλάματα και πήγε αμέσως από τα αποδυτήρια.

O διεθνής μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στον μηρό και συνεπώς δεν θα προλάβει να παίξει ξανά στο τουρνουά.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Nuno Mendes is set to miss the rest of the World Cup for Portugal! ❌🤕



He suffered a thigh injury against Uruguay: an announcement will be made in the coming hours.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/0WZfkYRgYq