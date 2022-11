Ένας σωσίας του Νεϊμάρ έχει κάνει την εμφάνισή του στα γήπεδα του Κατάρ της τελευταίες μέρες προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της Βραζιλίας αλλά και των ανθρώπων ασφαλείας.

Όσο ο Νεϊμάρ ξεκουράζεται προκειμένου να αναρρώσει από τον τραυματισμό που αποκόμησε στην πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ απέναντι στην Σερβία, ένας σωσίας του έχει κλέψει την παράσταση στις εξέδρες αλλά εσχάτως και στους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων του Κατάρ.

Brazil fans thought they were taking a selfie with Neymar 😅 pic.twitter.com/kJ1po1cjqM

Ο Βραζιλιάνος με την παροιμιώδη ομοιότητα με τον σταρ της Παρί μετατράπηκε σε «ατραξιόν» για τους συμπατριώτες του στο ματς της Σελεσάο απέναντι στην Ελβετία ενώ σήμερα κατάφερε να ξεγελάσει τους ανθρώπους ασφαλείας του σταδίου οι οποίοι του επέτρεψαν να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να φωτογραφηθεί μαζί τους!

Neymar’s look-alike fooled the Qatari stadium security & got into restricted access on the pitch 😂😂😂

pic.twitter.com/75LNiCOMbK