Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου «TNT Sports» ο αστράγαλος του Νεϊμάρ είναι ακόμα πρησμένος και η συμμετοχή του στο ματς της Σελεσάο για τους «16» κρίνεται ως αμφίβολη.

Ο Νεϊμάρ υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο του στην πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ κόντρα στη Σερβία και τέθηκε εκτός μάχης για τα επόμενα ματς της φάσης των ομίλων. Η εκτίμηση ήταν πως ο ηγέτης της Σελεσάο θα ήταν έτοιμος για τα νοκ άουτ αλλά τα νέα δεν είναι καλά...

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου βραζιλιάνικου μέσου «TNT Sports», επικρατεί απαισιοδοξία στο επιτελείο της Βραζιλίας για τη συμμετοχή του διεθνή εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν στο ματς της εθνικής του για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι στιγμής το πρήξιμο στον αστράγαλο του δεν έχει υποχωρήσει και συνεπώς οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

