Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει τη διαδικασία των πέναλτι στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ακόμα και πριν από τη... σέντρα των παιχνιδιών.

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με όσα έχουμε συνηθίσει. To τουρνουά θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, θα αγωνιστούν 48 ομάδες σε 16 ομίλους των τριών ομάδων, εκ των οποίων θα προκρίνονται οι δύο στους «32».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει τη διαδικασία των πέναλτι στη φάση των ομίλων ώστε να μετράει σαν... μπόνους βαθμός σε περίπτωση ισοπαλία. Το συμβούλιο της Ομοσπονδίας θεωρεί πως έτσι θα αποτραπούν τα... μπλεξίματα στις ισοβαθμίες.

Μάλιστα το ακόμα πιο «αλλόκοτο» είναι πως το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαδικασία των πέναλτι να γίνεται πριν τα ματς και όχι μετά το 90λεπτο! Ο λόγος είναι πως αν το αποτέλεσμα είναι γνωστό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χειραγώγησης - για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ωφελήσει και τις δύο ομάδες που παίζουν και αφήσει εκτός την τρίτη χώρα του ομίλου.

