Η Ολλανδία επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (29/11) με 2-0 του Κατάρ και ο Λουίς Φαν Χάαλ απέκτησε τη δική του θέση στο «βιβλίο» των ρεκόρ του Μουντιάλ.

Οι Ολλανδοί δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στους διοργανωτές αφού νίκησαν το Κατάρ με 2-0 πετυχαίνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Γκακπό και Ντε Γιονγκ οδηγώνοντας στην τρίτη τους ήττα σε ισάριθμα ματς. Κάπως έτσι το Κατάρ έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα στην ιστορία του Μουντιάλ που δεν παίρνει ούτε βαθμό στους ομίλους.

Η νίκη αυτή των «Οράνιε» βοήθησε τον προπονητή τους Λουίς Φαν Χάαλ να φτάσει τα δέκα παιχνίδια στην διοργάνωση και μάλιστα χωρίς να έχει γνωρίσει την ήττα. Στην προηγούμενη θητεία του στην Ολλανδία (2012-2014) είχε πάει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας όπου έχει δώσει επτά παιχνίδια φτάνοντας μέχρι τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Έγινε έτσι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Μουντιάλ που δεν έχει ηττηθεί ενώ έχει δώσει δέκα ή περισσότερα παιχνίδι. Μάλιστα σ' αυτά έχει επτά νίκες, κάποιες κόντρα σε αρκετά δυνατούς αντιπάλους (Ισπανία, Αυστραλία, Χιλή, Μεξικό, Βραζιλία, Σενεγάλη, Κατάρ) και τρεις ισοπαλίες (Κόστα Ρίκα, Αργεντινή, Εκουαδόρ). Οι δύο πρώτες επειδή ήταν στην φάση των νοκ άουτ στο Μουντιάλ του 2014 κρίθηκαν στα πέναλτι, με τους «Οράνιε» να κερδίζουν την πρώτη διαδικασία στους «8» και να χάνουν την δεύτερη στα ημιτελικά.

