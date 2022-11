Oι ΗΠΑ με «χρυσό» σκόρερ τον Κρίστιαν Πούλισικ επικράτησαν 1-0 του Ιράν και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Ο αρχηγός των Αμερικανών από το νοσοκομείο έστειλε μήνυμα ελπίδας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με κορυφαίο τον Κρίστιαν Πούλισικ που έβαλε το «χρυσό» γκολ της ομάδας του απέναντι στο Ιράν (1-0). Ο επιθετικός της Τσέλσι έφτασε τα 22 συνολικά τέρματα με το εθνόσημο, ωστόσο τραυματίστηκε στη φάση του γκολ [μετά από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα] και στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε.

Μετά την αντικατάστασή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εν μέσω φόβων για τη σοβαρότητα της κατάστασή του, στα social media εμφανίστηκε μια φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, η οποία αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας των ΗΠΑ, δείχνοντάς τον να ζητωκραυγάζει για την πολυπόθητη πρόκριση!

Η λεζάντα στη φωτογραφία αναφέρει: «Τόσο περήφανος για τα παιδιά μου, θα είμαι έτοιμος το Σάββατο, μην ανησυχείτε».

Christian Pulisic from the hospital after suffering an abdominal injury against Iran 🦅🇺🇸



(via @AreaSportsNet, @Adimitri24) pic.twitter.com/zUM0Ewhbxw