Ο Άντονι Ντος Σάντος μιλώντας στο ESPN της Βραζιλίας για την ίωση που ταλαιπώρησε τον ίδιο και κάποιους συμπαίκτες του υποστηρίζοντας ότι την ευθύνη έχουν τα κλιματιστικά συστήματα των γηπέδων στο Κατάρ!

Η εθνική Βραζιλίας εμφάνισε τις προηγούμενες ημέρες συμπτώματα ίωσης στις τάξεις της, με τον Άντονι μεταξύ άλλων να βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Σελεσάο που ένιωσαν αδιαθεσία. Σύμφωνα με τον εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτό συνέβη εξαιτίας του κλιματισμού εντός των σταδίων, μέτρο που έχει προβλευθεί από τους διοργανωτές ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα.

«Δεν ένιωθα πολύ καλά, με πονούσε ο λαιμός μου και είχα έναν σχετικά ήπιο βήχα. Ήμουν σε ελαφρώς χειρότερη κατάσταση από τους υπόλοιπους που αρρώστησαν, όμως τώρα αναρρώνω και σύντομα θα είμαι στο 100%. Νομίζω ότι ευθύνεται ο κλιματισμός στα γήπεδα, γιατί όλοι είχαμε τα ίδια συμπτώματα κρυολογήματος, ή ακόμα και ο κλιματισμός στα δωμάτιά μας. Προσωπικά για δύο μέρες ήμουν αρκετά άρρωστος όμως τώρα είμαι εντάξει».

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τον Άντονι προπονήσεις έχασαν και οι Άλισον, Πακετά όμως όλοι ανάρρωσαν εγκαίρως για τη νίκη της Σελεσάο απέναντι στην Ελβετία που σφράγισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας ήλεγξαν τα air-condition στο κατάλυμα που διαμένουν οι πεντάκις νικητές του τροπαίου χωρίς να διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα, μείωσαν όμως για παν ενδεχόμενο την ροή που εισέρχεται στα δωμάτια των διεθνών.

Antony has claimed the air conditioning inside Qatar’s World Cup stadiums has been making him and other members of the Brazil squad ill. pic.twitter.com/W91t8zOWxr