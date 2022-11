Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον αξιωματούχο του Κατάρ, Χασάν Αλ Θαγουάντι, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι θάνατοι των εργατών που δούλευαν στα κατασκευαστικά έργα ανέρχονται στους 400-500!

Μέχρι πρότινος η απάντηση της Ανώτατης Επιτροπής για την Παράδοση και την Κληρονομιά του Κατάρ στο ερώτημα για τον αριθμό των εργατών μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στα κατασκευαστικά έργα του Μουντιάλ παρέμενε ίδια: μόλις τρεις!

Η συνέντευξη ωστόσο που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο γενικός γραμματέας της Επιτροπής, Χασάν Αλ Θαγουάντι, έρχεται να ρίξει φως σε νέα δεδομένα.

Σε αντίθεση άλλωστε με τις επίσημες ενημερώσεις, ο ανώτατος αξιωματούχους του Κατάρ προχώρησε σε συνταρακτικές παραδοχές, τονίζοντας πως οι θάνατοι των εργατών υπολογίζονται σε μερικές εκατοντάδες!

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe