Μπορεί η Νότια Κορέα να μην τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ του Κατάρ, όμως ο Χουάνκ Ιν-Μπεόμ του Ολυμπιακού τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις επιδόσεις του.

Ο 26χρονος Νοτιοκορεατής κεντρικός μέσος των «ερυθρολεύκων» έχει εκπληκτικές επιδόσεις στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού και του χτισίματος των επιθέσεων. Μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής όλων των ομίλων του Μουντιάλ η Opta δημοσίευσε ένα γράφημα που δείχνει τους παίκτες που έχουν συμμετάσχει στις περισσότερες επιθετικές ακολουθίες από την έναρξη της διοργάνωσης. Ουσιαστικά αυτό το στατιστικό μετράει τις συμμετοχές που έχει ένας παίκτης σε φάσεις κανονικής ροής αγώνα που κατέληξαν σε σουτ.

Εκεί, ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15, έχοντας τρία σουτ, δημιουργώντας τρεις ευκαιρίες και συμμετέχοντας σε εννιά build-up. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο σούπερ σταρ της Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ με 23 (!!) και μαζί του με 15 οι Αντριέν Ραμπιό και Τεό Ερναντέζ της Γαλλίας, αλλά και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Βραζιλίας.

Leaders after two matchdays of the 2022 #FIFAWorldCup.



