Ανταποδίδοντας την κίνηση των Γερμανών με το κλειστό στόμα, ένας οπαδός στο «Αλ Μπαΐτ» άφησε αιχμές για το τέλος του Οζίλ από την εθνική κρατώντας φωτογραφία του άλλοτε μέσου των Πάντσερ.

Στη δική του διαμαρτυρία προχώρησε ένας οπαδός που βρέθηκε στο «Αλ Μπαΐτ» για το Ισπανία - Γερμανία, απαντώντας δηκτικά στην κίνηση των κλειστών στομάτων των παικτών των Πάντσερ πριν μερικές ημέρες. Συγκεκριμένα, κρατούσε μια μεγάλη φωτογραφία του Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος υπενθυμίζουμε πως αποχώρησε κακήν κακώς από την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ρίχνοντας βολές περί ρατσιστικής επίθεσης προς το πρόσωπό του.

A fan goes around the Germany fans holding up a poster of Mesut Ozil and covering his mouth. pic.twitter.com/AfSPhKWP8L