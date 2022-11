Μαροκινοί οπαδοί που μένουν στις Βρυξέλλες «πανηγύρισαν» τη μεγάλη νίκη της εθνικής τους επί του Βελγίου, κάνοντας επεισόδια και... ξέσπασαν σε οχήματα.

Το Μαρόκο πανηγύρισε σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 2-0 του Βελγίου και έβαλε... φωτιά στον 6ο Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Μαροκινοί οπαδοί που ζουν στις Βρυξέλλες «πανηγύρισαν» την μεγάλη επιτυχία της εθνικής τους με... επεισόδια και όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν γίνει viral στα Social Media «ξέσπασαν» σε οχήματα.

Morroco fans in Brussels after their win against Belgium… This is what they’re doing after a win, imagine if they’d lost… 😳 pic.twitter.com/i2G8azJRiQ

Some of the many young Morocco’ fans in Brussels are getting out of hand with “celebrations” getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles. pic.twitter.com/ueTG0tjj47