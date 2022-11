Με έντονο τρόπο έζησαν οι γιοι του Μέσι το γκολ του μπαμπά τους που οδήγησε την Αργεντινή στην πολύ σημαντική νίκη απέναντι στο Μεξικό με 2-0.

Η Αργεντινή πήρε πολύ σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στο Μεξικό με τον Λιονέλ Μέσι να ανοίγει το σκορ, και τον δρόμο για το τρίποντο, με πανέμορφο σουτ εκτός περιοχής.

Χιλιάδες φίλοι της Αλμπισελέστε ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με τους μικρούς γιους του 35χρονου σταρ να «πετάνε» από τη χαρά τους με το γκολ του μπαμπά τους, όπως φαίνεται και στο video που δημοσίευσε η μητέρα τους, Αντονέλα, στα social media.

messi’s family reaction after his goal IM IN TEARS😭😭 pic.twitter.com/miZKwarn16