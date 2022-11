Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν άφησε αιχμές για την κουλτούρα του Ιράν σε live εκπομπή του BBC και ο Κάρλος Κεϊρόζ έσπευσε να υπεραπιστεί τους παίκτες του με μια μακροσκελή ανάρτηση μέσω twitter, καλώντας τον στο camp της εθνικής του ομάδας, αφού πρώτα παραιτηθεί από τη FIFA.

Το κοντράστ της εθνικής Ιράν στο φετινό Μουντιάλ αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο ξεχωριστές πτυχές του. Οπαδοί και παίκτες δεν τραγουδούν τον ύμνο, οριακά ενδιαφέρονται για τη νίκη οι συμπολίτες τους πίσω στην πατρίδα, λόγω της αντίθεσης με το θεοκρατικό καθεστώς μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Οι ποδοσφαιριστές, όμως, που τάσσονται υπέρ των διαδηλωτών και κατά της εξουσίας, χάρισαν μια στιγμή περηφάνιας στη χώρα τους με την τεράστια νίκη επί της Ουαλίας στον β' όμιλο, χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Μια νίκη που την άξιζαν πέρα ως πέρα και για την οποία κέρδισαν τον σεβασμό από τη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών media. Όχι όμως και από το BBC, στο πάνελ του οποίου φιλοξενήθηκε ο Γιούργκεν Κλίνσμαν και με τα λόγια του προκάλεσε την αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ιράν, Κάρλος Κεϊρόζ.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος Γερμανός στράικερ και προπονητής και νυν μέλος της τεχνικής επιτροπής μελέτης του φετινού Μουντιάλ, άφησε αιχμές για το ποιόν της εθνικής Ιράν και την κουλτούρα της, όπως επίσης και στον Κάρλος Κεϊρόζ και τον λόγο που επέστρεψε σε ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ μετά από διαδοχικές αποτυχίες σε Νότια Αμερική και Αίγυπτο.

«Αυτή είναι η κουλτούρα τους. Ο τρόπος που παίζουν και γι' αυτό ο Κάρλος Κεϊρόζ ταιριάζει τόσο καλά στην εθνική Ιράν. Τα βρήκε σκούρα στη Νότια Αμερική, απέτυχε να προκριθεί με την Κολομβία και μετά με την Αίγυπτο. Έτσι επέστρεψε στο Ιράν, που είχε ήδη δουλέψει για πολύ, πολύ καιρό. Συνεπώς δεν πρόκειται για σύμπτωση, έγινε επί σκοπού.

Είναι μέρος της κουλτούρας τους και του πώς παίζουν, ασχολούνται με τον διαιτητή, βλέπεις να πηδάνε συνεχώς από τον πάγκο τους, να ασχολούνται με τον τέταρτο και τον επόπτη, συνεχώς πάνω από το αυτί τους, μπροστά στο πρόσωπό τους. Ρωτήστε τον Κίφερ Μουρ (στράικερ της Ουαλίας) να σας πει περισσότερα».

Η απάντηση του Κεϊρόζ, όμως, ήταν αποστομωτική. Ο τεχνικός του Ιράν, ο οποίος προσπαθεί διαρκώς να προστατεύει τους παίκτες του (όπως και τη δική του θέση) από άβολες ερωτήσεις που δέχονται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων Τύπου, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο twitter με αποδέκτη τον Κλίνσμαν (και μια φωτογραφία του ίδιου από παλαιότερο Γερμανία-Ιράν), τον οποίο κάλεσε στο camp της εθνικής Ιράν για να διδαχθεί από τους παίκτες του τις αξίες της ομάδας και της χώρας, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικές και απαράδεκτες» τις δηλώσεις του στο βρετανικό Μέσο. Μάλιστα, δήλωσε πως αναμένει την παραίτησή του από την τεχνική επιτροπή της FIFA.

«Αγαπητέ Γιούργκεν,

Πήρες την πρωτοβουλία να με αποκαλέσεις Κάρλος, οπότε είναι σωστό να σε λέω κι εγώ Γιούργκεν, σωστά;

Ακόμα κι αν δεν με γνωρίζεις προσωπικά, αμφισβητείς τον χαρακτήρα μου με μια τυπική προκατειλημμένη κρίση ανωτερότητας.

Όσο κι αν σέβομαι όσα πέτυχες στο χορτάρι, αυτές οι αναφορές σου για την κουλτούρα του Ιράν, την εθνική μας ομάδα και τους παίκτες μου είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο.

Κανείς δεν πρόκειται να βλάψει την ακεραιότητά μας, φυσικά.

Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να σε προσκαλέσουμε ως φιλοξενούμενο στο camp της εθνικής μας ομάδας, να κοινωνικοποιηθείς με τους παίκτες του Ιράν και να μάθεις από αυτούς για τη χώρα, τους ανθρώπους του Ιράν, τους ποιητές και την τέχνη, την άλγεβρα, για τη χιλιετή περσική κουλτούρα.

Και βεβαίως, να ακούσεις από τους παίκτες μου πόσο πολύ αγαπούν και σέβονται το ποδόσφαιρο.

Ως Αμερικανός/Γερμανός, καταλαβαίνουμε τη μη στήριξή σου. Κανένα πρόβλημα. Και παρά τα εξωφρενικά λόγια σου στο BBC που προσπαθούν να υποτιμήσουν την προσπάθειά μας, τις θυσίες και τις ικανότητές μας, σου υποσχόμαστε ότι δεν θα ασκήσουμε κριτική στη δική σου κουλτούρα, τις δικές σου ρίζες και το δικό σου παρελθόν και θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένειά μας.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, θέλουμε να ακολουθήσουμε με πλήρη προσοχή ποια θα είναι η απόφαση της FIFA σχετικά με τη θέση σου ως μέλος της επιτροπής τεχνικής μελέτης του Μουντιάλ. Διότι, προφανώς, αναμένουμε να παραιτηθείς πριν επισκεφθείς το camp μας,

Κάρλος»



