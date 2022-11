Το 31ο πρώτο γκολ του Μπαπέ και η 26η ασίστ του Γκριεζμάν με τα χρώματα της εθνικής Γαλλίας ισοφάρισαν τις αντίστοιχες επιδόσεις του «θρύλου» των Τρικολόρ, Ζινεντίν Ζιντάν.

Τα περιθώρια έμοιαζαν στενά για τους Γάλλους στο δεύτερο ματς τους στο Μουντιάλ απέναντι στην Δανία, αφού ο Κρίστενσεν ισοφάρισε το πρώτο γκολ του Μπαπέ και η αναμέτρηση όδευε προς τα τελευταία της λεπτά με το σκορ στο 1-1. Σε εκείνο το χρονικό σημείο όμως παρενέβη η κλάση των Μπαπέ-Γκριεζμάν που συνδυάστηκαν στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης για το νικητήριο γκολ των Τρικολόρ.

Η δημιουργία του Γκριεζμάν και η κοντινή εκτέλεση του Μπαπέ πέρα από πολύτιμες για την ομάδα του Ντεσάν -έδωσαν τη νίκη με την οποία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές προκρίθηκαν ήδη στα νοκ άουτ- είχαν και ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα για τους δύο ποδοσφαιριστές των Γάλλων αφού αμφότεροι ισοφάρισαν τις επιδόσεις του τεράστιου Ζινεντίν Ζιντάν με την εθνική Γαλλίας, ο μεν Μπαπέ στα γκολ και ο δε Γκριεζμάν στις ασίστ!

Συγκεκριμένα ο Ζιζού μέτρησε σε 108 εμφανίσεις με το εθνόσημο 31 γκολ και 26 ασίστ, με τον Μπαπέ να φτάνει στα ίδια γκολ σε 61 εμφανίσεις και τον Γκριεζμάν στις ίδιες ασίστ σε 112 συμμετοχές. Ειδικά για την περίπτωση του επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν πρόκειται για μια απίθανη επίδοση σε ηλικία μόλις 23 ετών και 240 ημερών, κάτι που δείχνει πως αν παραμείνει υγιής δεν θα δυσκολευτεί να φτάσει στο απόλυτο ρεκόρ του Τιερί Ανρί με 51 τέρματα, όσα έχει μέχρι στιγμής και ο Ολιβιέ Ζιρού.

31 - Kylian Mbappé has now scored 31 goals with France, equalling Zinédine Zidane. Antoine Griezmann, who delivered an assist on the Parisian's second goal, has also equalized Zidane with 26 assists. ZZ. #FRADAN pic.twitter.com/lUijIvlhVI