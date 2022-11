Ένας πρόωρος... τελικός, το ματς απέναντι στο Μεξικό, πλησιάζει για την Αργεντινή, με τους φίλους της να έχουν ήδη «γεμίσει» τους δρόμους της Ντόχα, τραγουδώντας για την Αλμπισελέστε.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Μεξικό σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον της στο Μουντιάλ. Άλλωστε, αν γνωρίσει την ήττα, αποχαιρετά τη διοργάνωση. Οι φίλοι της πάντως, δείχνουν πανέτοιμοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Από πολύ νωρίς οι δρόμοι της Ντόχα «πνίγηκαν» στο τραγούδι και τη θετική τους ενέργεια, στην πορεία τους προς το «Λουζαϊλ».

‘Vamos vamos argentinaaaa’ The Argentina fans are at it again full force ahead of the match vs México in Doha. pic.twitter.com/1TXecwFeYI