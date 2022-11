Ένας... τρελός Σαουδάραβας οπαδός , στο γκολ του Λεβαντόφσκι αποφάσισε να τη βγάλει και να πανηγυρίσει έξαλλα φορώντας την εμφάνιση του... Πολωνού στράικερ, που μόλις είχε πληγώσει την ομάδα του.

Ένας οπαδός που βρέθηκε στο «Education City Satdium» για να παρακολουθήσει το παιχνίδια ανάμεσα σε Πολωνία και Σαουδική Αραβία απόφασισε να μην αφήσει το αποτέλεσμα να... χαλάσει τους πανηγυρισμούς του. Μέχρι το 82' φορούσε την εμφάνιση των Ασιατών. Όταν ο Λεβαντόφσκι όμως, έκανε το 2-0 δεν... άντεξε, έβγαλε την πράσινη μπλούζα και πανηγυρίσε έξαλλα με τη φανέλα του Πολωνού επιθετικού που είχε κρυμμένη από κάτω.

🇵🇱🇸🇦 Lewandowski's goal was so good it had people switching teamspic.twitter.com/HQz7ghmHSc