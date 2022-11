Φωτιά ξέσπασε στο Κατάρ, σε κτήριο μόλις 3,5χλμ από το στάδιο Lusail όπου διεξάγεται απόψε το Αργεντινή - Μεξικό!

Οι αρχές στο Κατάρ επιβεβαίωσαν ότι πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο (26/11) σε ένα υπό κατασκευή κτήριο σε μια νεόδμητη πόλη μόλις 3,5 χλμ από το στάδιο Lusail όπου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο αγώνας της Αργεντινής με το Μεξικό αργότερα το βράδυ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα σε ένα νησί που είναι μέρος της πόλης Lusail, το οποίο φιλοξενεί πολλούς αγώνες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η φωτιά ήταν περίπου 3,5 χιλιόμετρα από το στάδιο Lusail. Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από μια αγορά στο κέντρο της Ντόχα, καθώς οι οπαδοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου μιλούσαν ανάμεσα στα καταστήματα και τα εστιατόρια του. Σύμφωνα με τον «Guardian» δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

#Qatar #Qatar2022



Massive fire breaks out in Qatar near World Cup fan zone



Columns of black smoke rise into the sky in the city of Lusail. Reports that the fire occurred in a building under construction. Authorities said there were no casualties. pic.twitter.com/5WGQsYempi