Ο Ντιουκ πανηγύρισε το γκολ του κόντρα στην Τυνησία σχηματίζοντας με τα χέρια του το «J» αφιερώνοντάς το στον γιο του Jaxson στην κερκίδα.

Ο Ντιουκ άνοιξε το σκορ για την Αυστραλία στο 23ο λεπτό του αγώνα με την Τυνησία και το αφιέρωσε στον μικρό γιο του Τζάκσον που τον έβλεπε από την κερκίδα. Ο 31χρονος φορ νίκησε τον Μεριά και έπιασε φοβερή γυριστή κεφαλιά για το 1-0 των Καγκουρό με την κάμερα να πιάνει τον «δράστη» να σχηματίζει με τα δάχτυλά του το γράμμα «J» για το παιδάκι του, το οποίο από την εξέδρα σχημάτισε και το ίδιο το «J».

Δείτε τον πανηγυρισμό και την αντίδραση του μικρού:

Mitchell Duke's header is the 50th goal of this World Cup. He celebrates with his son, Jaxson. #TUNAUS #Qatar2022 pic.twitter.com/iI6vOTGSkr