Την ώρα που η Αγγλία αντιμετώπιζε τις ΗΠΑ στο Κατάρ για τον 2ο όμιλο του Μουντιάλ, η αγγλική ομοσπονδία φωταγώγησε το «Γουέμπλεϊ» στα χρώματα του ουράνιου τόξου, στέλνοντας έτσι το μήνυμά της κατά της FIFA.

Μπροστά στο βάρος των ποινών που διαμήνυσε η FIFA στις ομάδες που θα εμφανίσουν το περιβραχιόνιο «One Love», μεγάλα ονόματα όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία έκαναν πίσω. Τα Πάντσερ, πάντως, έδειξαν διαφορετικά την αντίθεσή τους, με τα καλυμμένα στόματα των παικτών στην αναμνηστική φωτογραφία πριν από το ματς κόντρα στην Ιαπωνία. Και η αγγλική ομοσπονδία έστειλε το δικό της μήνυμα, έστω κι από πολύ πιο μακρινή απόσταση από την Ντόχα.

Συγκεκριμένα, από το Λονδίνο και το «Γουέμπλεϊ», το οποίο φωταγωγήθηκε στα χρώματα του ουράνιου τόξου κατά τη διάρκεια του αγώνα των Τριών Λιονταριών απέναντι στις ΗΠΑ. Το ιστορικό γήπεδο της αγγλικής πρωτεύουσας «ντύθηκε» στο σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την FA να εκδίδει παράλληλα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως δεν θα σταματήσει να παλεύει για την εξάλειψη της ομοφοβίας, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας του Μουντιάλ.

«Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να φέρνει τον κόσμο κοντά. Είναι ένα παιχνίδι για όλους. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την υποστήριξή μας στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του Μουντιάλ.

Η προσπάθειά μας να εξαλείψουμε τις διακρίσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας, από το ποδόσφαιρο είναι κάτι που όλοι μας στην FA πιστεύουμε ακράδαντα και επιχειρούμε να στηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Είτε με τον Χάρι Κέιν να φέρει το περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, είτε με τον Τζόρνταν Χέντερσον να φορά τα αντίστοιχα κορδόνια στο EURO 2020, είτε με τη συνεχή μας στάση να γονατίζουν οι παίκτες μας πριν από τη σέντρα».

Football has the power to bring people together. It is a game for all.



We will continue to show our support to the LGBTQ+ community – during and long beyond this tournament.