Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν με ανάρτηση του στο Twitter αποθέωσε την εθνική ομάδα του Ιράν και χαρακτήρισε τους ποδοσφαιριστές του Κάρλος Κεϊρόζ ως πρότυπα.

Το Ιράν πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 2-0 της Ουαλίας του Γκάρεθ Μπέιλ και μπήκε γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ. Ο Ιταλός θρύλος Τζιανλουίτζι Μπουφόν με ανάρτηση του στο Twitter αποθέωσε την ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ, χαρακτήρισε τους ποδοσφαιριστές ως πρότυπα και στάθηκε στο μήνυμα ελπίδας που έστειλαν στους συμπατριώτες τους που μάχονται στην χώρα τους για την ελευθερία τους.

Η ανάρτηση του Μπουφόν:

«Θα σας θυμούνται για το θάρρος σας. Αυτή η νίκη είναι σημάδι ελπίδας και δύναμης για όσους αγωνίζονται στη χώρα σας για την ελευθερία. Για πολλούς ανθρώπους είστε ήρωες, για μένα πρότυπο».

You will be remembered for your courage.

This win is a sign of hope and strength for those in your country who are fighting for freedom.

For many people you are heroes, for me an example.#FIFAWorldCup #Qatar2022 #IRN pic.twitter.com/zeGXOjwUVl