Τοιχογραφίες, πανό, σημαίες, φανέλες, αγάλματα, κέρινα ομοιώματα! Ο Ντιέγκο Μαραντόνα μπορεί να λείπει για πρώτη φορά από Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο κόσμος έχει φροντίσει να τον φέρει μαζί του στο Κατάρ.

Πέρασαν δυο χρόνια από τη στιγμή που ο ποδοσφαιρικός πλανήτης βυθίστηκε στη σιωπή. Στην άρνηση που συνόδευε ανέκαθεν την οδυνηρή απώλεια, σε βαρύ πένθος για το δικό του μοναδικό είδωλο. «Dios esta muerto» ακουγόταν από άκρη σ΄άκρη κατά μήκος ολόκληρης της χώρας, εκείνης της μακρόστενης λωρίδας γης που έχει μάθει να ζει και ν' αναπνέει με μια μπάλα στα πόδια. Ο δικός τους Θεός ήταν νεκρός.

Για την Αργεντινή άλλωστε ο Ντιέγκο Μαραντόνα αντιπροσώπευε το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και τον Οκτώβριο του 2020 η ανόθευτη αγάπη τους για το άθλημα δέχθηκε μια γιγαντιαία δόνηση που τράνταξε συθέμελα ολόκληρη την ποδοσφαιρική κουλτούρα τους. Είχαν συνηθίσει άλλωστε τη φιγούρα του να τους συνοδεύει σε κάθε σπουδαία στιγμή του έθνους, όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, όταν ντύθηκε Θεός και Διάβολος με το γκολ του αιώνα και το πονηρό χέρι πρόκρισης κόντρα στην Αγγλία.

Σαν φωτεινό άστρο στην κορυφαία σκηνή, εκείνη που φρόντισε να συνδέσει για πάντα με το όνομά του. Αν το σκεφτεί κανείς πάντως, ο Μαραντόνα ανήκει σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικουμένη ως ένα σύμβολο των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Ξεπέρασε προ πολλού τα στενά σύνορα της Αργεντινής, εξαπλώθηκε παγκόσμια και μετατράπηκε σε μια ποδοσφαιρική θρησκεία. Ακόμα λοιπόν και ο ίδιος ο θάνατος, δεν ήταν ικανός για να βάλει φρένο σε αυτή την αέναη σύνδεση.

Όπως αποδείχθηκε άλλωστε, στο πρώτο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στη μετά - Μαραντόνα εποχή οι πιστοί φρόντισαν ώστε η παρουσία του να είναι πρόδηλη στην ατμόσφαιρα. Τοιχογραφίες, πανό, σημαίες, φανέλες με το «10», κέρινα ομοιώματα και κάθε λογής αντικείμενα που έφεραν τη φυσιογνωμία του ποδοσφαιρικού ειδώλου έκαναν την εμφάνισή τους σε κάθε γήπεδο, σε κάθε Fan Festival του Κατάρ που πλημμύρισε με φιγούρες Ντιέγκο Μαραντόνα.

🇶🇦 | COPA DO MUNDO QATAR 2022: Falecido em outubro de 2020, Maradona é lembrado no dia da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo 2022.



