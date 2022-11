Φανταστικό στιγμυότυπο από συνέντευξη Τύπου του Λουίς Φαν Χάαλ, με τον τεχνικό της Ολλανδίας να αγκαλιάζει έναν Σενεγαλέζο ρεπόρτερ που δήλωσε πως τον θαυμάζει.

Ο Λουίς Φαν Χάαλ χάρισε μια πολύ όμορφη στιγμή μετά από συνέντευξη Τύπου εν'όψει του ματς της Ολλανδίας απέναντι στο Εκουαδόρ. Ο τεχνικός των Οράνιε αγκάλιασε έναν νεαρό Σενεγαλέζο ρεπόρτερ ο οποίος λίγες στιγμές νωρίτερα αντί να τον ρωτήσει κάτι για το παιχνίδι, απλά παραδέχθηκε πως τον θαυμάζει από τριών ετών.

A young reporter from Senegal let Louis van Gaal know he was a big fan during a World Cup press conference.



Louis promised him a hug after and of course, he stayed true to his word.pic.twitter.com/WjNEjsLHbS