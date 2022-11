Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα ο ιδιόκτητης του γνωστού ομίλου Inditex, στον οποίον μεταξύ άλλων ανήκουν Zara και Pull & Bear, ενδιαφέρεται να αγοράσει τη Μάντσεστσρ Γιουνάιτεντ.

Οι Γκλέιζερς αργά ή γρήγορα θα είναι παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ανακοίνωσαν πως εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης του συλλόγου. Μάλιστα, μετά την Apple, ακόμα ένα «δυνατό» όνομα φαίνεται να είναι υποψήφιο για την εξαγορά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Manchester Evening News, ο ιδιοκτήτης της Inditex, της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας ένδυσης στην οποία μεταξύ άλλων ανήκουν τα Zara και τα Pull & Bear, ενδιαφέεται να αγοράσει το τεράστιο αγγλικό κλαμπ. Ο 86χρονος Αμάνθιο Ορτέγα, περί ου ο λόγος, με βάση το Forbes είναι ο 19ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ενώ η περιουσία του υπολογίζεται περίπου στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

