Η λύση του συμβολαίου του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ως αποτέλεσμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μείνει ελεύθερος Νοέμβριο μήνα και κατά συνέπεια να είναι ο μοναδικός από τους 831 παίκτες του Μουντιάλ χωρίς ομάδα!

Η Πορτογαλία ξεκινά το ταξίδι της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στον 8ο όμιλο, με πρώτο εμπόδιο την Γκάνα. Άπαντες φυσικά θα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, στο οποίο συμμετέχει υπό μια αφύσικη συνθήκη: είναι χωρίς ομάδα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του, γεγονός που θα του στερήσει την αποζημίωση των 17 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον, ο CR7 είναι ελεύθερος, ψάχνοντας το πού θα παίζει από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Παράλληλα, όμως, κατέχει έναν μοναδικό τίτλο στο φετινό Μουντιάλ, αφού από τους 831 ποδοσφαιριστές των 32 ομάδων είναι ο μόνος χωρίς σύλλογο! Ο Λουίς Σουάρες θα μπορούσε να είναι δεύτερος, αλλά παρά το ότι θα αποχωρήσει από τη Νασιονάλ, δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το τέλος του 2022.

