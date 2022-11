Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Κροατίας, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Euro και Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Ο Λούκα Μόντριτς είναι ο μεγάλος αρχηγός της εθνικής Κροατίας και ένας εμβληματικός παίκτης για την «Χρβατσκα». Ο 37χρονος χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να γράφει ιστορία με το εθνόσημο και με τη συμμετοχή του στην «λευκή» ισοπαλία με το Μαρόκο για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ έκανε ακόμα ένα ρεκόρ.

Ο ηγέτης της ομάδας του Ζλάτκο Ντάλιτς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Euro και Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Το ρεκόρ του Κροάτη «κυνηγάει» ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα το πετύχει στην πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ του Κατάρ.

3 - Luka Modric is the first player to play in both the European Championship and #FIFAWorldCup in three different decades. Emblematic. pic.twitter.com/28Co8gkKxh