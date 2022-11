Ο Γιαν Βερτόνχεν του Βελγίου αρνήθηκε να απαντήσει σε θέματα που αφορούν τις διακρίσεις στην συνέντευξή Τύπου της ομάδας του την Τρίτη (23/11), γιατί φοβάται τις κυρώσεις.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός της Αντβέρπ και του Βελγίου θέλησε να δείξει με τον δικό του τρόπο τον προβληματισμό του τόσο για την απόφαση της FIFA στο θέμα των περιβραχιονίων όσο και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στο Κατάρ.

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη (23/11) στην συνέντευξη Τύπου του Βελγίου για θέματα που αφορούν διακρίσεις τόνισε πως φοβάται να απαντήσει, γιατί θέλει να παίξει στο παιχνίδι των Βέλγων κόντρα στον Καναδά.

Αναλυτικά το απόσπασμα των δηλώσεων του Γιαν Βερτόνχεν:

«Τώρα φοβάμαι να πω οτιδήποτε. Δεν είμαι άνετος να μιλήσω γι' αυτό, να μπω στο... στόχαστρο. Αυτά που σας είπα είναι αρκετά. Δεν θέλω να πω τίποτα, επειδή αύριο θέλω να εμφανιστώ στην σέντρα του αγώνα».

Jan Vertonghen says he feels uncomfortable when speaking about issues outside football at the World Cup. pic.twitter.com/orJUMiKnTB