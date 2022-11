Ο Ερβέ Ρενάρ έχει βρει τον τρόπο να βγάζει τους παίκτες του «αφηνιασμένους» στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στις τρομερές ομιλίες που δίνει κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας στα αποδυτήρια, όπως συνέβη και στο ματς με την Αργεντινή.

Η ήττα της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία έκανε αίσθηση παγκοσμίως και μετέτρεψε σε πρόσωπο της ημέρας όχι κάποιον εκ των σκόρερ, αλλά τον ενορχηστρωτή της αντεπίθεσης: τον coach Ερβέ Ρενάρ.

Ο Γάλλος τεχνικός με το χαρακτηριστικό λευκό πουκάμισο κέρδισε εμφατικά στην προπονητική σκακιέρα τον Λιονέλ Σκαλόνι και είδε το ρίσκο της τοποθέτησης της αμυντικής του γραμμής κοντά στη σέντρα να αποδίδει. Αν και το... κερασάκι ήταν το «κρεσέντο» του δευτέρου ημιχρόνου.

Πολλοί αναρωτήθηκαν τι συνέβη στα αποδυτήρια και άλλαξε τόσο πολύ η εικόνα των δύο ομάδων ώστε το σκορ να γίνει από 1-0 σε 1-2 μέσα σε οκτώ λεπτά μετά την ανάπαυλα. Για τη Σαουδική Αραβία, το μυστικό ήταν η ομιλία που έβγαλε ο Ερβέ Ρενάρ στους παίκτες του, πράγμα στο οποίο ειδικεύεται ο άλλοτε τεχνικός της Λιλ και της εθνικής του Μαρόκο.

Όπως δήλωσε το «εξάρι» της ομάδας, Αμπντουλελάχ Αλ-Μαλκί, ο Ρενάρ κατάφερε με τα λόγια του στο ημίχρονο να αφυπνίσει σε τέτοιο βαθμό τον ίδιο και τους συμπαίκτες του που ήθελαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και να δαγκώσουν το χορτάρι!

«Έχουμε έναν τρελό προπονητή. Μας έδωσε κίνητρο στο ημίχρονο, η ομιλία του μάς έκανε να θέλουμε να δαγκώσουμε το γρασίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά και μια βόλτα στο twitter δεν άργησε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του στο ευρύ κοινό.

Ο Ρενάρ κατέχει την αρετή του εμπνευσμένου λόγου και όπως πέτυχε να γυρίσει τον διακόπτη των παικτών του με την Αργεντινή, έτσι είχε κάνει και τον Σεπτέμβριο του 2021 κόντρα στο Βιετνάμ για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Στο ημίχρονο οι Σαουδάραβες έχαναν με 1-0 εντός έδρας, αλλά μετά την ομιλία του έξαλλου Ρενάρ, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το παιχνίδι και νίκησαν με 3-1.

Hervé Renard knows his half-time talks. The players are extremely commited to him and clearly believe they can hold their own against anyone. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gtvv4J2nmd