Μουντιάλ 2022, Νίκο Γουίλιαμς: «Έκλαιγα όλη μέρα λόγω του θανάτου του παππού μου, αλλά μπόρεσα να παίξω κόντρα στις ΗΠΑ»

Ο Νίκο Γουίλιαμς αποκάλυψε πως την μέρα του αγώνα με τις ΗΠΑ πέθανε ο παππούς του και ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, όμως μπόρεσε να παίξει στον αγώνα χάρη στην στήριξη των συμπαικτών και της οικογένειάς του.

Ο 21χρονος Ουαλός μπακ αποκάλυψε την Τρίτη (22/11) με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media πως το πρωί της ημέρας του αγώνα με τις ΗΠΑ (21/11) πληροφορήθηκε τον θάνατο του παππού του που είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ.

Η είδηση αυτή τον στενοχώρησε πάρα πολύ, όμως μπόρεσε χάρη στην στήριξη της οικογένειάς και των συμπαικτών του να βγει και να αγωνιστεί στο παιχνίδι της εθνικής Ουαλίας.

Η ανάρτηση του Νίκο Γουίλιαμς:

«Χθες έμαθα τα σκληρότερα νέα που αντιμετώπισα ποτέ και αυτά ήταν να ακούσω από την μητέρα μου πως είχε πεθάνει ο παππούς μου το προηγούμενο βράδυ. Το να πάω από το να κλαίω όλη μέρα στο να ξεκινήσω βασικός σε παιχνίδι Μουντιάλ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όμως το κατάφερα με την στήριξη των συμπαικτών και της οικογένειάς μου»

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night😓 to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️🕊 pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc