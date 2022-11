Ο Λερόι Σανέ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Γερμανίας και θα μείνει εκτός από τον πρώτο αγώνα των «πάντσερ» κόντρα στην Ιαπωνία.

Ο Γερμανός εξτρέμ στάθηκε άτυχος, αφού στην τελευταία προπόνηση της Γερμανίας πριν τον αγώνα της Τετάρτης (23/11-15:00) κόντρα στην Ιαπωνία υπέστη τραυματισμό κι έτσι θα χάσει την πρεμιέρα της ομάδας του στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Την είδηση για τον Λερόι Σανέ έκανε γνωστή η ίδια η γερμανική ομοσπονδία μέσω των social media της, η οποία ανέφερε πως ο παίκτης αντιμετωπίζει προβλήματα στο γόνατό του.

ℹ️ @leroy_sane will miss tomorrow's opening game against Japan with a knee problem.



Get well soon, Leroy! 🙏#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JXKRCgac4T