Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζό Μπάιντεν, έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες της Αμερικής, πριν την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ του 2022.

Οι παίκτες των ΗΠΑ δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους απέναντι στην Ουαλία και έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στο πρώτο τους παιχνίδι στο φετινό Μουντιάλ. Πάντως πριν από αυτό είχαν την τιμή και τη χαρά να ακούσουν τις ευχές του Τζο Μπάιντεν, μέσω κλήσης.

«Παιδιά, ξέρετε ότι είστε το outsider. Αλλά σας λέω, έχετε μερικούς από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στην ομάδας σας. Εκπροσωπείτε τη χώρα και ξέρω ότι θα αφήσετε την ψυχή σας στο γήπεδο. Πάμε να τους σοκάρουμε όλους. Συνεχίστε να εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλον, παίξτε όσο καλύτερα μπορείτε για τους εαυτούς σας, τις οικογένειες και τους συμπαίκτες σας. Ολόκληρη η χώρα σας υποστηρίζει», είπε αρχικά ο Αμερικάνος πρόεδρος.

Έκλεισε λέγοντας: «Εύχομαι πραγματικά να ήμουν εκεί για να σας δω. Πηγαίντε εκεί έξω και παίξτε με την καρδιά σας, ξέρω πως θα το κάνετε»

