Ένας Αμερικάνος δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει από κοντά το ματς ΗΠΑ-Ουαλία, του απαγόρευτηκε η είσοδος εξαιτίας του σχεδίου της μπλούζας του με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Τα αμφιλεγόμενα σκηνικά που περικλείουν το Μουντιάλ του Κατάρ δεν έχουν σταματημό. Ένας Αμερικάνος δημοσιογράφος, ο Γκράντ Γουάλ, βρέθηκε στο «Αχμάντ Μπιν Αλί» με στόχο να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των ΗΠΑ απέναντι στην Ουαλία. Παρ'όλα αυτά η μπλούζα που επέλεξε να φορέσει τον... έβαλε σε περιπέτειες. Το μαύρο t-shirt του απεικόνιζε μια μπάλα ποδόσφαίρου περιτυλιγμένη στα χρώματα του ουράνιου τόξου και έστελνε μήνυμα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Πρέπει να αλλάξετε την μπλούζα σας πρώτα, δεν επιτρέπεται», ήταν η φράση που άκουσε από τους ανθρώπους ασφαλείας του σταδίου, όταν προσπάθησε να μπει μέσα. Στη συνέχεια εμεινε σε έναν χώρο εκτός του γηπέδου για περίπου μισή ώρα. Τελικά οι securities απολογήθηκαν για την ταλαιπωρία, προέβαλαν ως δικαιολογία πως μπορεί κάποιος να τον έβλαπτε εξαιτίας της μπλούζας του και τον άφησαν να παρακολουθήσει το παιχνίδι.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8